Ancona, accusa un malore alla guida del mezzo di AnconAmbiente: strike di auto in sosta (Di sabato 19 ottobre 2024) Ancona Momenti di paura questa mattina (19 ottobre) agli Archi, in via Mamiani, quando un mezzo di Anconambiente ha fatto strike di auto in sosta. L'operatore a bordo, un 55enne, ha accusato il Corriereadriatico.it - Ancona, accusa un malore alla guida del mezzo di AnconAmbiente: strike di auto in sosta Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 19 ottobre 2024)Momenti di paura questa mattina (19 ottobre) agli Archi, in via Mamiani, quando undimbiente ha fattodiin. L'operatore a bordo, un 55enne, hato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancona, accusa un malore alla guida del mezzo di AnconAmbiente: strike di auto in sosta - ANCONA Momenti di paura questa mattina (19 ottobre) agli Archi, in via Mamiani, quando un mezzo di AnconAmbiente ha fatto strike di auto in sosta. L'operatore a bordo, un 55enne, ha accusato ... (corriereadriatico.it)

Oltre 60 millimetri di pioggia in tre ore: aperto il COC a Senigallia, paura per l’Aspio - Livello del Misa nella norma, problemi sul reticolo secondario La grande quantità di pioggia sta provocando alcuni disagi alla percorribilità delle strade. A Senigallia è stata disposta l'apertura del ... (youtvrs.it)

Ancona Un derby per volare in alto - Terzo derby per l’Ancona: dopo quelli di Fermo e di Senigallia, ecco il confronto con la Civitanovese, occasione per i dorici per riprendersi immediatamente dopo la brutta prestazione di Teramo coinci ... (ilrestodelcarlino.it)