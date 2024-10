Allerta gialla, la pioggia crea disagi ed i primi allagamenti. A Falconara quattro fossi oltre il livello di guardia (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Nelle prime ore di questa mattina, la pioggia ha già cominciato a creare qualche disagio. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un’Allerta gialla per criticità idrauliche ed idrogeologiche, in considerazione dei rovesci d’acqua che potrebbero anche essere di notevole Anconatoday.it - Allerta gialla, la pioggia crea disagi ed i primi allagamenti. A Falconara quattro fossi oltre il livello di guardia Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Nelle prime ore di questa mattina, laha già cominciato are qualcheo. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un’per criticità idrauliche ed idrogeologiche, in considerazione dei rovesci d’acqua che potrebbero anche essere di notevole

