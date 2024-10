Alessandro Basciano commenta il flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper: Silvia Toffanin gli lancia una frecciatina (Di sabato 19 ottobre 2024) Alessandro Basciano parla del suo attuale rapporto con Sophie Codegoni e del presunto flirt con Arón Piper. L'articolo Alessandro Basciaa il flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper: Silvia Toffanin gli lancia una frecciatina proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Alessandro Basciano commenta il flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper: Silvia Toffanin gli lancia una frecciatina Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024)parla del suo attuale rapporto cone del presuntocon Arón. L'articoloBasciaa iltragliunaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A Verissimo arriva il commento di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano - come ha preso il flirt tra la Codegoni e Aron Piper - Ma penso che anche lei si sia indispettita dopo”. L’ex gieffino ha spiegato cosa gli ha dato fastidio della frequentazione di Sophie e Aron. Però in questo casi sono state anche delle fake news. So che era single, ma c’è sempre il rispetto, che riguarda anche il tempo. Beh effettivamente Sophie Codegoni ha qualcosa di Jessica Goicoechea. (Biccy.it)

Alessandro Basciano a Verissimo svela se è ancora innamorato di Sophie Codegoni e commenta la voce del suo flirt con Arón Piper - E’ arrivato anche l’impatto mediatico. Se sono innamorato di lei? Sarei ipocrita a dire che non provo nulla per Sophie perché è pur sempre la persona che ha messo al mondo mia figlia. Atterro a Malpensa e prendo la macchina perché dovevo andare a lavorare a Forte dei Marmi. Io ho sempre cercato di difendermi e tutelare la sua persona. (Isaechia.it)