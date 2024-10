Agrigento, 35enne morto dopo il vaccino Astrazeneca. Risarcita la moglie con un assegno una tantum (Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’aprile del 2024 Astrazeneca ammise che il suo vaccino poteva avere effetti mortali, come purtroppo è capitato ad un 35enne di Agrigento che morì 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino. Il ministero della Salute ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e la morte del 35enne, disponendo il versamento di un assegno una tanum alla vedova. morto dopo la somministrazione di Astrazeneca La Commissione medica militare di Messina (Cmo) ha constatato il collegamento diretto tra la somministrazione del vaccino Astrazeneca e la morte del 35enne che aveva ricevuto la prima dose nell’aprile del 2021. L’uomo a quanto pare era in perfetta salute, ma morì 10 giorno dopo la vaccinazione lasciando una moglie e tre figli. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’aprile del 2024ammise che il suopoteva avere effetti mortali, come purtroppo è capitato ad undiche morì 10 giornila somministrazione del. Il ministero della Salute ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione dele la morte del, disponendo il versamento di ununa tanum alla vedova.la somministrazione diLa Commissione medica militare di Messina (Cmo) ha constatato il collegamento diretto tra la somministrazione dele la morte delche aveva ricevuto la prima dose nell’aprile del 2021. L’uomo a quanto pare era in perfetta salute, ma morì 10 giornola vaccinazione lasciando unae tre figli.

