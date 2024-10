A Torino il Po torna negli argini ma rimane sotto osservazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Torino (ITALPRESS) -Dopo aver allagato i Murazzi nel tardo pomeriggio di venerdì, con la conseguente chiusura del tratto pedonale, oggi il Po è rimasto a livelli alti ma dentro gli argini grazie anche alla tregua che la pioggia ha dato alla città di Torino. Nonostante l’allerta gialla su tutto il Piemonte anche per sabato, l’unico tratto dei Murazzi ancora chiuso è quello interessato da un cantiere dove il livello dell’acqua rimane al limite. xb4/mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - A Torino il Po torna negli argini ma rimane sotto osservazione Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)(ITALPRESS) -Dopo aver allagato i Murazzi nel tardo pomeriggio di venerdì, con la conseguente chiusura del tratto pedonale, oggi il Po è rimasto a livelli alti ma dentro gligrazie anche alla tregua che la pioggia ha dato alla città di. Nonostante l’allerta gialla su tutto il Piemonte anche per sabato, l’unico tratto dei Murazzi ancora chiuso è quello interessato da un cantiere dove il livello dell’acquaal limite. xb4/mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Torino il Po torna negli argini ma rimane sotto osservazione - TORINO (ITALPRESS) -Dopo aver allagato i Murazzi nel tardo pomeriggio di venerdì, con la conseguente chiusura del tratto pedonale, oggi il Po è rimasto a ... (italpress.com)

Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata ... (tg24.sky.it)

Allerta Meteo Piemonte: nuovo peggioramento nella notte in arrivo - Il geologo spiega: ecco i fenomeni legati alla scarsa cura del territorio Il geologo Mario Tozzi oggi su La Stampa parla dell’esondazione del Po a Torino. Secondo Tozzi «la “depressione del Golfo di G ... (informazione.it)