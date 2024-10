Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 14:10

(Di venerdì 18 ottobre 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo piano il maltempo un allerta arancione in cinque regioni scuole chiuse in diversi comuni a Livorno emergenza con una situazione critica anche su alcuni settori di Emiliagna Lombardia Toscana e Veneto voltiamo pagina il corpo dei Liberti diamanti hai arrivare solo trasferito in un luogo segreto in Israele dopo essere stato sottoposto all’autopsia presso la bocca vi forenses Istituto durante la notte lo scriveva alla citata sua volta dal Times of Israel il vicepremier Matteo Salvini la sua legale Giulia Bongiorno sono arrivati Milano bunker di Palermo dove oggi in programma l’udienza del processo leader leghista e imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave opera di agosto 2019 per la procura di ...