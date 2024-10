Movieplayer.it - U.S. Palmese, i Manetti Bros: "La purezza dello sport per mostrare l'altro lato del Sud Italia"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I registi Antonio e Marcoinsieme al cast capitanato da Rocco Papaleo raccontano il film presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Al cinema dal 20 marzo 2025. Loarriva alla Festa del Cinema di Roma 2024 con U.S., il film diretto dai. e scritto da loro insieme a Luna Gualano ed Emiliano Rubbi. La pellicola è ambientata a Palmi, un paesino calabro che sta molto a cuore ai registi poiché diede i natali alla loro madre, morta la scorsa estate che ha potuto seguire la sua produzione da vicino, e arriverà nelle salene dal 20 marzo 2025. La storia? Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un'idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi