Superguidatv.it - Torna la GialappaShow, la prima co-conduttrice è Laura Pausini: novità e quando in tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024), con un’attesissima protagonista, la quarta stagione del: co-dellapuntata èche affiancherà il Mago Forrest. Vediamo insieme le principaliandrà in tv.è la co-dellapuntata Apertura ‘galattica’ per la nuova stagione del. Il programma andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024 inserata, alle ore 21.30, su Tv8. Confermato al timone il Mago Forrest che verrà affiancato in ogni puntata da una co-, un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Per la, grande attesa c’è per, cantautrice che nella sua carriera ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo aggiudicandosi ben 226 dischi di platino.