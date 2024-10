'The substance” in anteprima al The Space Cinema Parma Campus (Di venerdì 18 ottobre 2024) “The substance”, il film-evento con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid verrà proiettato in anteprima venerdì 25 ottobre alle ore 20:50 presso il The Space Cinema Parma Campus. Un’occasione unica per poter guardare prima dell’uscita in sala il film body-horror che ha vinto il premio per Parmatoday.it - 'The substance” in anteprima al The Space Cinema Parma Campus Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “The”, il film-evento con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid verrà proiettato invenerdì 25 ottobre alle ore 20:50 presso il The. Un’occasione unica per poter guardare prima dell’uscita in sala il film body-horror che ha vinto il premio per

Parthenope - il nuovo film di Sorrentino in anteprima al The Space Cinema di Napoli a mezzanotte - Da giovedì 19 a mercoledì 25 settembre The Space Cinema di Napoli proietterà in anteprima la nuova opera di Paolo Sorrentino, “Parthenope”, tutti i giorni in programma alle 23:50. Inoltre, giovedì 19 lo spettacolo avrà il costo di € 3,50, aderendo all’iniziativa “Cinema in festa”. Il film è... (Napolitoday.it)