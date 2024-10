Summit sull’Intelligenza artificiale. Docenti a confronto e solidarietà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intelligenza artificiale e raccolta di generi alimentari destinati alla Caritas. È stato un intenso weekend quello scorso per il Lions Club di Castel San Pietro Terme e per i ‘baby’ del Leo Club. La prima delle due iniziative è stato organizzata da Altroconsumo proprio in collaborazione con il Lions Club castellano, e ha avuto un tema al centro dell’incontro (aperto al pubblico) di stringente attualità: l’Intelligenza artificiale. O meglio, "L’Intelligenza artificiale spiegata bene", come riportato nel titolo dell’evento. Ilrestodelcarlino.it - Summit sull’Intelligenza artificiale. Docenti a confronto e solidarietà Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intelligenzae raccolta di generi alimentari destinati alla Caritas. È stato un intenso weekend quello scorso per il Lions Club di Castel San Pietro Terme e per i ‘baby’ del Leo Club. La prima delle due iniziative è stato organizzata da Altroconsumo proprio in collaborazione con il Lions Club castellano, e ha avuto un tema al centro dell’incontro (aperto al pubblico) di stringente attualità: l’Intelligenza. O meglio, "L’Intelligenzaspiegata bene", come riportato nel titolo dell’evento.

