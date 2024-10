Stellantis, la sinistra in piazza. Peccato sia parte del problema… (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott – sinistra in fermento sul caso Stellantis. Con l’odierno corteo che si svilupperà lungo le vie della capitale fino a piazza del Popolo, sindacati e opposizione – da Conte alla Schlein, da Fratoianni a Calenda – intendono protestare contro le politiche industriali della multinazionale automobilistica con sede in Olanda. Previsto l’arrivo di lavoratori da tutto lo stivale, presenti – insieme a trent’anni di distanza dall’ultimo sciopero unitario – le sigle del settore metalmeccanico: a pensar male si fa Peccato, ma (forse) c’è voluto un governo di destra per riunire Fiom, Fim e Uilm. Un settore in piena crisi: i numeri Battute a parte, il fine è nobile. Ilprimatonazionale.it - Stellantis, la sinistra in piazza. Peccato sia parte del problema… Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott –in fermento sul caso. Con l’odierno corteo che si svilupperà lungo le vie della capitale fino adel Popolo, sindacati e opposizione – da Conte alla Schlein, da Fratoianni a Calenda – intendono protestare contro le politiche industriali della multinazionale automobilistica con sede in Olanda. Previsto l’arrivo di lavoratori da tutto lo stivale, presenti – insieme a trent’anni di distanza dall’ultimo sciopero unitario – le sigle del settore metalmeccanico: a pensar male si fa, ma (forse) c’è voluto un governo di destra per riunire Fiom, Fim e Uilm. Un settore in piena crisi: i numeri Battute a, il fine è nobile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centrosinistra unito in piazza per Stellantis. Schiarita sulle regionali - Per l'iniziativa, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio, si sta valutando una piazza dalla capienza importante nel centro di Genova. Non solo: venerdì, in piazza a Roma per la vertenza Stellantis, ci saranno Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda. Per il resto, dal Movimento fanno sapere che non si è mai fatta la "caccia al renziano" o l'analisi del ... (Agi.it)

Caso Stellantis : il Lingotto ha sbagliato tutto ma la sinistra dov'era? - Stellantis ha registrato un calo del 29,5%. it e leggi l'articolo integrale di Sandro Iacometti . Ad agosto le vendite in Europa sono scese del 18,3%. Un mese storto? Non proprio. Alle motivazioni messe sul tavolo ieri da Carlos Tavares in Parlamento per giustificare i pessimi risultati del gruppo e la progressiva desertificazione degli stabilimenti italiani mancava solo l'invasione delle ... (Liberoquotidiano.it)

Stellantis e la sinistra - serve il reato di abuso della Costituzione - Se come nei film horror potessero tirare fuori la testa dagli avelli dove li hanno sistemati con mille reverenze e orpelli retorici e guardassero che uso si fa oggi della nostra famosa Bella Carta, non vomiterebbero solo perché ridotti in cenere. E in piazza dobbiamo assistere alla difesa a oltranza dei terroristi islamisti spacciati per popolo palestinese. (Iltempo.it)