Sinner, Nole, Nadal e altri: i re del Six Kings Slam si godono le danze tipiche a Riad – Il video (Di venerdì 18 ottobre 2024) I sei re del Six Kings Slam si godono un po’ di pausa in vista della finale a Riad, tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ed eccoli Novak ?okovi?, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune intenti a seguire dei balli tradizionali dell’Arabia Saudita. Le immagini sono state diffuse dall’utente Omar Al Rawas su X, che condivide anche altri attimi dell’evento, tra cui Nadal che invita Nole alle danze. Le immagini stanno diventando virali sui social. October 18, 2024 October 18, 2024 Il Six Kings Slam si chiude sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana. La finale sarà trasmessa su Sky, canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Sarà disponibile in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Cielo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) I sei re del Sixsiun po’ di pausa in vista della finale a, tra l’italiano Jannike lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ed eccoli Novak ?okovi?, Rafael, Jannik, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune intenti a seguire dei balli tradizionali dell’Arabia Saudita. Le immagini sono state diffuse dall’utente Omar Al Rawas su X, che condivide ancheattimi dell’evento, tra cuiche invitaalle. Le immagini stanno diventando virali sui social. October 18, 2024 October 18, 2024 Il Sixsi chiude sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana. La finale sarà trasmessa su Sky, canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Sarà disponibile in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Cielo.

