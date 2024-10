Sinner e gli altri ‘Kings’ scatenati a Riyadh: balli e risate con alcuni sauditi (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un girotondo tra risate e applausi. Jannik Sinner, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune, cioè i sei protagonisti del Six Kings Slam 2024, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita, hanno dato vita ad un ballo in compagnia di alcuni artisti locali sauditi. Tra i più scatenati proprio Sinner e Alcaraz, che sabato si affronteranno nella finale del torneo. Si sono affrontati l’ultima volta nella recente finale del China Open di Pechino e a vincere fu lo spagnolo. VIDEO Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, & Holger Rune dancing together in Riyadh. Fun times with the Six Kings. ? pic.twitter.com/LrVLT3bRfK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024 Sinner e gli altri ‘Kings’ scatenati a Riyadh: balli e risate con alcuni sauditi (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un girotondo trae applausi. Jannik, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune, cioè i sei protagonisti del Six Kings Slam 2024, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita, hanno dato vita ad un ballo in compagnia diartisti locali. Tra i piùproprioe Alcaraz, che sabato si affronteranno nella finale del torneo. Si sono affrontati l’ultima volta nella recente finale del China Open di Pechino e a vincere fu lo spagnolo.Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik, Daniil Medvedev, & Holger Rune dancing together in. Fun times with the Six Kings. ? pic.twitter.com/LrVLT3bRfK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024e glicon) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra risate - battute e l’incontenibile esultanza. Lo show da tifoso di Sinner in Coppa Davis : “Mangio gratis e me ne vado” – Video - E questa volta Sinner ci sarà, anche in campo. twitter. twitter. Esultanza incontenibileSinner non gioca, ma in tribuna esulta più di quando vince uno Slam. Loro ????x???? ???? pic. com/0VsNfT7QXN — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) September 15, 2024 L’ironia dietro le quinte “Eravamo tutti lì quando ci siamo qualificati. (Ilfattoquotidiano.it)

"L'unico difetto di Sinner". Draper - risate imbarazzate in sala stampa - . "E' stata una semifinale molto fisica, non è un caso che per giocare i primi due set sono servite 2 ore e 15 minuti - ha ammesso Draper, già compagno di doppio di Sinner -, è un peccato che nonostante lo sforzo non sia riuscito a portarmene a casa almeno uno dei due ma Jannik ha giocato un tennis di altissimo livello per l'intero match, quando giochi con il numero uno del mondo devi ... (Liberoquotidiano.it)

Tennis - la vittoria di Sinner a Cincinnati e il gesto di Tiafoe : imbarazzo e risate in finale - Una vittoria che conferma la sua crescita e lo slancio in vista degli US Open. Jannik Sinner ha conquistato il titolo al torneo ATP di Cincinnati, battendo Frances Tiafoe in due set con un netto 7-6, 6-2. Sinner, dopo aver superato una settimana di grandi sfide, ha già lo sguardo rivolto agli US Open, dove punta a confermare il suo stato di forma. (Thesocialpost.it)