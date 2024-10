Anteprima24.it - Si ribalta autoarticolato sulla A1, muore il conducente

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente sull’A1 nel tratto compreso tra il casello di San Vittore e Caianello (direzione Sud), dove ildi unè morto in seguito almento del mezzo pesante. È accaduto intorno alle 15. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano), che hanno utilizzato l’attrezzatura da taglio per estrarre il camionista, riuscendovi dopo un elaborato lavoro reso difficile anche dalle condizioni in cui era il veicolo. L’uomo è stato liberato ma purtroppo era già deceduto per le gravi ferite riportate. L’arteria autostradale è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Cassino.