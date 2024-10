Seul: «Kim ha deciso l’invio di 12 mila soldati a sostegno della Russia in Ucraina» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kim Jong-un ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12 mila soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, citando l’intelligence di Seul. Il primo contingente di 1.500 soldati nordcoreani a supporto di Mosca sono stati mobilitati e si troverebbero già a Vladivostok, all’estremo oriente della Federazione Russa. l’invio di soldati stranieri in prima linea «è un altro segno di escalation», aveva affermato Volodymyr Zelensky durante l’ultimo vertice dei leader dell’Ue a Bruxelles, parlando di «primo passo verso la guerra mondiale». Kim Jong-un e Vladimir Putin (Getty Images). Lettera43.it - Seul: «Kim ha deciso l’invio di 12 mila soldati a sostegno della Russia in Ucraina» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kim Jong-un hadi inviare quattro brigate per un totale di 12nella sua guerra contro l’. Lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, citando l’intelligence di. Il primo contingente di 1.500nordcoreani a supporto di Mosca sono stati mobilitati e si troverebbero già a Vladivostok, all’estremo orienteFederazione Russa.distranieri in prima linea «è un altro segno di escalation», aveva affermato Volodymyr Zelensky durante l’ultimo vertice dei leader dell’Ue a Bruxelles, parlando di «primo passo verso la guerra mondiale». Kim Jong-un e Vladimir Putin (Getty Images).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Russia, 1.500 soldati nordcoreani arrivati a Vladivostok: pronti a combattere. Stanziato un secondo battaglione - La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo riferisce la Yonhap, citando l'intelligence ... (ilmessaggero.it)

Russia, 1.500 soldati nordcoreani arrivati a Vladivostok: sono pronti a combattere. Stanziato un secondo battaglione - La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo ... (msn.com)

Seul, Kim invia 12.000 soldati per guerra russa in Ucraina - La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo riferisce la Yonhap, citando l'intelligence di Seul. Il ... (ansa.it)