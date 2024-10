Sebastian Stan, mancato capitano Kirk e Lanterna Verde: "Volevo disperatamente quei ruoli" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite del podcast Happy Sad Confused, Sebastian Stan ha raccontato qualche dietro le quinte di due ruoli ai quali aspirava e che non è riuscito a ottenere, in Star Trek e Lanterna Verde. Ora si "consola" alla grande come il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe, prossimamente in Thunderbolts*. Comingsoon.it - Sebastian Stan, mancato capitano Kirk e Lanterna Verde: "Volevo disperatamente quei ruoli" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite del podcast Happy Sad Confused,ha raccontato qualche dietro le quinte di dueai quali aspirava e che non è riuscito a ottenere, in Star Trek e. Ora si "consola" alla grande come il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe, prossimamente in Thunderbolts*.

Sebastian Stan sfoggia una chioma da vero rubacuori - In seguito, ciascuna di queste ciocche più lunghe viene acconciata in modo irregolare su entrambi i lati, scegliendo di sostituire la riga al centro con qualcosa di più “ selvaggio”. Oppure, lasciateli così come sono. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for BFI) Jeff Spicer/Getty ImagesSi tratta di un taglio che funziona molto bene per chiunque sia in procinto di far crescere i propri capelli. (Gqitalia.it)

Mister Movie | Sebastian Stan vorrebbe che l’MCU esplorasse di più l’era del Soldato d’Inverno di Bucky - Sebastian Stan rimpiange un passato più oscuro per Bucky Barnes Stan, che ha interpretato Bucky Barnes fin dal primo film di Captain America, ha sottolineato come l’arco narrativo del Soldato d’Inverno, con le sue complesse sfumature psicologiche e i suoi ricordi frammentati, offriva un potenziale inesplorato. (Mistermovie.it)

Sebastian Stan : "Prima della Marvel ho perso ruoli in Star Trek e Lanterna Verde" - In occasione della promozione del suo ultimo lavoro, che lo vede nei panni di Donald Trump, l'attore ha svelato le occasioni mancate della sua carriera Sebastian Stan è un membro fondamentale del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, un personaggio che interpreta sin dal film Captain America: Il primo vendicatore. (Movieplayer.it)