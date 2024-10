Sciopero generale 18 ottobre: coinvolti anche settore sanitario, scuole e pubblica amministrazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi 18 ottobre è stata proclamata una giornata di Sciopero generale nazionale che potrebbe causare numerose interruzioni nei servizi pubblici e privati. L’agitazione, indetta dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, avrà una durata di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, e coinvolgerà settori chiave come i trasporti pubblici, scuole, vigili del fuoco e pubblica amministrazione. Questo Sciopero è una forma di protesta contro varie problematiche sociali ed economiche, e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sulle riforme ritenute necessarie dai lavoratori. Ripercussioni sui trasporti e servizi pubblici Lo Sciopero è destinato a incidere soprattutto sui mezzi di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane, con possibili disagi per i pendolari nelle grandi città. Thesocialpost.it - Sciopero generale 18 ottobre: coinvolti anche settore sanitario, scuole e pubblica amministrazione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi 18è stata proclamata una giornata dinazionale che potrebbe causare numerose interruzioni nei servizi pubblici e privati. L’agitazione, indetta dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, avrà una durata di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, e coinvolgerà settori chiave come i trasporti pubblici,, vigili del fuoco e. Questoè una forma di protesta contro varie problematiche sociali ed economiche, e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sulle riforme ritenute necessarie dai lavoratori. Ripercussioni sui trasporti e servizi pubblici Loè destinato a incidere soprattutto sui mezzi di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane, con possibili disagi per i pendolari nelle grandi città.

