Royal Family e Australia: un rapporto in evoluzione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 1954, la Regina Elisabetta II è stata la prima sovrana britannica regnante a visitare l’Australia. Settant’anni dopo, suo figlio, il Re Carlo III è in Australia e in questi giorni di visita di Stato con la moglie Camilla, seguirà le orme della madre, pronunciando anche un discorso al Parlamento Australiano di Canberra. Per Re Carlo questa è la sedicesima visita in Australia, la prima da re; è la quarta volta per la Regina Camilla. Elisabetta II, dopo la prima visita, è tornata nel Paese dell’Oceania altre ben 14 volte, visitando i sei stati che lo compongono. Nel 1973 ha inaugurato a Sydney la maestosa Opera House e durante le numerose visite ha incontrato anche i leader aborigeni, riflettendo l’evoluzione delle relazioni tra la monarchia e le comunità indigene Australiane. Dilei.it - Royal Family e Australia: un rapporto in evoluzione Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 1954, la Regina Elisabetta II è stata la prima sovrana britannica regnante a visitare l’. Settant’anni dopo, suo figlio, il Re Carlo III è ine in questi giorni di visita di Stato con la moglie Camilla, seguirà le orme della madre, pronunciando anche un discorso al Parlamentono di Canberra. Per Re Carlo questa è la sedicesima visita in, la prima da re; è la quarta volta per la Regina Camilla. Elisabetta II, dopo la prima visita, è tornata nel Paese dell’Oceania altre ben 14 volte, visitando i sei stati che lo compongono. Nel 1973 ha inaugurato a Sydney la maestosa Opera House e durante le numerose visite ha incontrato anche i leader aborigeni, riflettendo l’delle relazioni tra la monarchia e le comunità indigenene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla regina Elisabetta in poi - i royal tour in Australia sono sempre stati memorabili. Ora tocca a re Carlo e Camilla. Leggi su Amica.it - Una vera e propria svolta: prima d’allora i reali erano soliti lasciare i figli a casa, anche quando i viaggi ufficiali erano destinati a durare diversi mesi. «Il principe era imbarazzato dal fatto che la folla favorisse Diana rispetto a lui», scrisse Sally Bedell Smith nella biografia dedicata al futuro re e intitolata Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life. (Amica.it)