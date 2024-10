Roma-Inter, Lautaro Martinez OK! Difficoltà in un reparto: il punto – Sky (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lautaro Martinez ci sarà per Roma-Inter e giocherà anche titolare. Ma occhio invece ad un reparto, che ha qualche Difficoltà di tenuta. ATTACCO DEFINITO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla condizione di Lautaro Martinez. Il Toro sarà regolarmente al centro dell’attacco per Roma-Inter. Le sue parole: «Lautaro in campo con la squadre regolarmente dopo l’allenamento di scarico di ieri, ce lo aspettiamo titolare con Thuram a Roma. Inzaghi andrà con la formazione che darà maggiori certezze, quindi con Thuram e Lautaro Martinez davanti, semmai li ruoterà in Champions League. Lo schema penso sia questo». Il Toro ha voglia di gol, dopo averlo ritrovato anche con la maglia dell’Argentina. Lautaro Martinez c’è per Roma-Inter. Inter-news.it - Roma-Inter, Lautaro Martinez OK! Difficoltà in un reparto: il punto – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ci sarà pere giocherà anche titolare. Ma occhio invece ad un, che ha qualchedi tenuta. ATTACCO DEFINITO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla condizione di. Il Toro sarà regolarmente al centro dell’attacco per. Le sue parole: «in campo con la squadre regolarmente dopo l’allenamento di scarico di ieri, ce lo aspettiamo titolare con Thuram a. Inzaghi andrà con la formazione che darà maggiori certezze, quindi con Thuram edavanti, semmai li ruoterà in Champions League. Lo schema penso sia questo». Il Toro ha voglia di gol, dopo averlo ritrovato anche con la maglia dell’Argentina.c’è per

