Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: ‘mezza’ sorpresa – CdS (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma-Inter si avvicina. La partita dell’Olimpico si giocherà tra due giorni. Simone Inzaghi sta ragionando sull’undici da schierare. La probabile formazione dell’Inter. ANTIVIGILIA – Meno due e sarà Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo tre vittorie di fila prima della sosta, vanno a caccia di continuità puntando al poker di successi. Piccolo grattacapo per la squadra di Simone Inzaghi, che perde Piotr Zielinski. Il polacco non farà parte delle rotazioni per Roma e l’Inter spera di recuperarlo presto. Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento con tutto il gruppo per Inzaghi, fatta eccezione per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che hanno fatto lavoro di scarico. Oggi saranno ovviamente riaggregati. Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter. Inter-news.it - Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: ‘mezza’ sorpresa – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)si avvicina. La partita dell’Olimpico si giocherà tra due giorni. Simonesta ragionando sull’undici da schierare. Ladell’. ANTIVIGILIA – Meno due e sarà, big match dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo tre vittorie di fila prima della sosta, vanno a caccia di continuità puntando al poker di successi. Piccolo grattacapo per la squadra di Simone, che perde Piotr Zielinski. Il polacco non farà parte delle rotazioni pere l’spera di recuperarlo presto. Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento con tutto il gruppo per, fatta eccezione per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che hanno fatto lavoro di scarico. Oggi saranno ovviamente riaggregati.ha ancora qualche dubbio dida sciogliere. Le ultime sulladell’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dovbyk in Roma-Inter? Forti segnali e Juric pensa ad una mossa – CdS - Allarme rientrato, dunque, per Ivan Juric. L’intenzione del tecnico giallorosso è infatti quella di schierare proprio lui al centro dell’attacco insieme a Paulo Dybala, altro giocatore che ha recuperato da un problema muscolare. L’attaccante ucraino, come riferisce il Corriere dello Sport, sarà della partita. (Inter-news.it)

Cauet : "Roma-Inter? Una delle poche volte che..." - Benoît Cauet è stato un centrocampista francese che ha indossato la maglia dell'Inter dal 1997 al 2001, contribuendo in maniera significativa alla squadra nerazzurra grazie alla sua grande... (Ilnerazzurro.it)

Zielinski salta Roma-Inter! In mezzo c’è un acceso ballottaggio – CdS - Intanto, ieri è uscita una bellissima intervista proprio di Barella sul post di Radio 24, dove parla della sua vita e della sua carriera. Non sarà della partita Piotr Zielinski, che però dovrebbe recuperare presto. Fonte: Corriere dello Sport – gio. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. (Inter-news.it)