Roma-Inter a rischio: altra tegola per Inzaghi

L'Inter torna in campo domenica sera nel big match esterno contro la Roma. Problemino per Inzaghi in vista della gara nella capitale: le ultime Roma-Inter sarà il big match domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali la truppa di Inzaghi è chiamata a macinare subito punti pesanti per la corsa al titolo. Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itL'allenatore piacentino rischia però di dover fare a meno di un centrocampista. Asllani è infatti alle prese con una contusione rimediata oggi in allenamento: domani il mediano albanese verrà valutato in merito ad una eventuale convocazione o meno per la trasferta di Roma. Un ulteriore imprevisto per Inzaghi dopo i problemi occorsi a Piotr Zielinski a margine proprio dell'ultima sosta.

Roma-Inter - Asllani a rischio. Problemi a centrocampo | Inter Chat Live - Con i problemi a centrocampo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Piotr Zielinski e con un Kristjan Asllani in dubbio dopo l’allenamento di oggi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, Asllani a rischio. (Inter-news.it)

Asllani - novità dall’allenamento pre Roma-Inter : probabile assenza – Sky - Molto probabile al momento, però, la sua assenza. Condizioni per lui da valutare dopo un problema riscontrato nell’allenamento di oggi, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport PROBLEMA FISICO – Piove sul bagnato a centrocampo per Simone Inzaghi in vista di Roma-Inter di domenica. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

Roma-Inter - Inzaghi non ha dubbi a centrocampo : scelte chiare - PROBABILE FORMAZIONE – Per il resto, considerando tutto l’undici oltre al centrocampo, queste dovrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi per Roma-Inter di domenica: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A riposare sarà Davide Frattesi, considerando anche come la maggior parte delle rotazioni nell’undici titolare ... (Inter-news.it)