Rian Johnson e Daniel Craig come Greta Gerwig nuove critiche sulla strategia distributiva di Netflix

(Di venerdì 18 ottobre 2024)andrebbe a rinfoltire la schiera dei registi insoddisfatti della scelta didi non dare distribuzione cinematografica si suoi prodotti, ma Ted Sarandos difende la sua posizione davanti agli investitori.non è l'unica a essere insoddisfatta della scelta didi non dare ai suoi film un'adeguata uscita cinematografica. AncheJonson esi sarebbero uniti alla schiera dei detrattori delladello streamer. Secondo Deadline, il duo non avrebbe gradito la scelta di non lanciare nelle sale in pompa magna Glass Onion - Knives Out nonostante il successo del precedente Cena con delitto - Knives Out. Molti insider del settore sono convinti che, con un adeguato investimento pubblicitario, il whodonit diavrebbe potuto tranquillamente incassare 500-600 milioni globali prima di approdare su