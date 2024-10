Ragazza in acqua rischia di annegare: salvata dalla polizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando sono arrivati l'hanno vista in acqua, in difficoltà, in balia di pioggia e onde. Non hanno esitato e l'hanno raggiunta per metterla in salvo. Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze la vicenda che ieri sera ha coinvolto una Ragazza, salvata dalla polizia al Lido di Venezia. Veneziatoday.it - Ragazza in acqua rischia di annegare: salvata dalla polizia Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando sono arrivati l'hanno vista in, in difficoltà, in balia di pioggia e onde. Non hanno esitato e l'hanno raggiunta per metterla in salvo. Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze la vicenda che ieri sera ha coinvolto unaal Lido di Venezia.

