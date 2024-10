Lanazione.it - Rabbia-Oratoio: "La sicurezza non interessa"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) PISA Il comitato di quartieree Riglione interviene duramente dopo la decisione di rimandare il consiglio comunale aperto con l’audizione del prefetto e del questore al 2025. "Per loro – si legge in una nota – lanon è una priorità". La richiesta era stata avanzata dai gruppi di opposizione del centrosinistra (Pd, La città delle persone e Sinistra Unita), ma è stata respinta sia dalla maggioranza che da "Diritti in comune". "Non cino le speculazioni politiche", spiega il comitato, che, dopo l’omicidio di Rezart Arshiaj, ucciso la sera del 6 ottobre a, aveva sfilato silenziosamente per le vie del quartiere per chiedere maggiore. "Quanto accaduto è molto grave – aggiunge la nota –. Alcune forze di opposizione avevano chiesto di discutere urgentemente il tema dellapubblica in un consiglio comunale aperto".