Nel 2025 boom di tempeste geomagnetiche | cosa sta succedendo al sole?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un picco di attività inaspettato per il sole accadrà da qui al 2025, quando terminerà il ciclo solare iniziato nel 2019? Il sole ha ufficialmente raggiunto il picco del suo attuale ciclo solare, iniziato nel 2019 e previsto per esaurirsi tra circa 5-6 anni. Questa fase di massima attività, annunciata martedì 15 ottobre da rappresentanti della NASA, dell'agenzia americana NOAA e del Gruppo internazionale di Previsione del Ciclo Solare, non segna tuttavia la conclusione delle turbolenze. Al contrario, si prevede che il fenomeno continui a manifestarsi vigorosamente anche nel corso del prossimo anno. Ciò implica che la Terra sarà testimone di un numero crescente di tempeste geomagnetiche nel 2025.