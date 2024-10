Napoli, ipotesi rescissione contrattuale per Mario Rui: la proposta nel mercato di gennaio (Di venerdì 18 ottobre 2024) La SSC Napoli già lavora al prossimo mercato invernale. L’innesto di Antonio Conte ha dato una scossa a tutto l’ambiente azzurro, con Giovanni Manna che sta cercando di accontentare tutte le richieste del mister pugliese per permettergli di svolgere al meglio il proprio lavoro in panchina. A gennaio ci saranno nuovi innesti e, probabilmente, una L'articolo Napoli, ipotesi rescissione contrattuale per Mario Rui: la proposta nel mercato di gennaio Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La SSCgià lavora al prossimoinvernale. L’innesto di Antonio Conte ha dato una scossa a tutto l’ambiente azzurro, con Giovanni Manna che sta cercando di accontentare tutte le richieste del mister pugliese per permettergli di svolgere al meglio il proprio lavoro in panchina. Aci saranno nuovi innesti e, probabilmente, una L'articoloperRui: laneldi

Napoli - un mercato da nove grazie a Conte : per ora un solo punto interrogativo - it. Dopo una stagione fallimentare, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è affidato alla coppia Manna-Conte per ripartire. . Dopo una prima fase iniziale, il nuovo mister ha optato per diversi cambiamenti, con molti calciatori che hanno lasciato la città partenopea dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. (Dailynews24.it)

Mercato Napoli - c’è l’annuncio che aspettava Conte : è successo in diretta - L’allenatore ex Juventus e Inter può gioire, il Napoli è pronto a fare all-in per Bijol. Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortuni in nazionale? Statisticamente, cambiare metodo innalza la percentuale del rischio infortuni dal 7-8% al 15-20%. (Spazionapoli.it)

Napoli sul mercato - da Mitoma a Itakura : sotto osservazione quattro talenti ‘asiatici’ - Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) Difensore giapponese già seguito dal Napoli in passato, Itakura potrebbe rappresentare una soluzione per rinforzare la linea difensiva, portando con sé esperienza e solidità. Takefusa Kubo (Real Sociedad) Talento giapponese cresciuto nel Barcellona, Kubo è noto per le sue abilità tecniche e il suo occhio per il gol. (Napolipiu.com)