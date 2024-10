My Hero Academia: You’re Next è gia da record (Di venerdì 18 ottobre 2024) My Hero Academia: You’re Next è finalmente arrivato nei cinema nordamericani all’inizio di questo mese, subito dopo il finale della serie che è stato raccontato nelle pagine del manga dal creatore Kohei Horikoshi. Con ogni film che si inserisce nella linea temporale della Classe 1-A, sembra che ciascun film abbia trovato il modo di superare i suoi predecessori. Grazie all’inclusione di Dark Might e un nuovo capitolo per la UA Academy sul grande schermo, sembra che il quarto film del franchise shonen di supereroi abbia raggiunto un traguardo importante, posizionandosi al vertice della catena alimentare. My Hero Academia: You’re Next si concentra sulla Classe 1-A che affronta una nuova minaccia che colpisce un po’ troppo vicino a casa. Nerdpool.it - My Hero Academia: You’re Next è gia da record Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Myè finalmente arrivato nei cinema nordamericani all’inizio di questo mese, subito dopo il finale della serie che è stato raccontato nelle pagine del manga dal creatore Kohei Horikoshi. Con ogni film che si inserisce nella linea temporale della Classe 1-A, sembra che ciascun film abbia trovato il modo di superare i suoi predecessori. Grazie all’inclusione di Dark Might e un nuovo capitolo per la UA Academy sul grande schermo, sembra che il quarto film del franchise shonen di supereroi abbia raggiunto un traguardo importante, posizionandosi al vertice della catena alimentare. Mysi concentra sulla Classe 1-A che affronta una nuova minaccia che colpisce un po’ troppo vicino a casa.

My Hero Academia 8 : il nuovo trailer anticipa cosa aspettarci dalla stagione conclusiva - . it. D’altro canto, però, non è tutto oro quel che luccica, in quanto questa sarà la stagione più breve dell’intera serie. Le altre stagioni sono presenti su Crunchyroll, mentre su Netflix è possibile guardare i film, di cui l’ultimo è attualmente in tutti i cinema. Le informazioni trasmesse sono poche, ma sono presenti importanti anticipazioni. (Screenworld.it)

My Hero Academia : Top 10 personaggi più forti della serie - 7. Con la sua mossa finale, Hawks riesce a danneggiare l’elmo di All For One, cambiando le sorti della battaglia. . Se non fosse stato per l’intuizione di Yayorozu, questo titano sarebbe rimasto imbattuto a lungo. Se non fosse stato per l’intervento di Star and Stripe, sarebbe ancora più forte. (Nerdpool.it)

My Hero Academia : You're Next - al cinema il quarto film della saga anime - da Sony e Crunchyroll - Sony Pictures e la piattaforma Crunchyroll portano al cinema il quarto lungometraggio anime basato sul manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: You're Next. (Comingsoon.it)