Modena, Bisoli: "I ragazzi mi hanno dato ottime risposte anche in situazione di grande emergenza"

Finita la pausa per le nazionali, il Modena torna in campo e lo fa sabato alle 15 in casa con il Palermo. Due domeniche fa i gialloblù avevano pareggiato 2 a 2 sul campo del Catanzaro, adesso serve di nuovo ottenere dei punti per superare al meglio la crisi infortuni. Nella conferenza stampa

Modena - meta perfetta per i camperisti : parola dello youtuber Giorgio Camporese - "Modena? E' una città perfetta per essere visitata in camper". Parola di Giorgio Camporese, padovano, camperista da oltre trent’anni e noto Youtuber che attraverso il suo canale - da 5.600 iscritti e 40mila visualizzazioni al mese - racconta i viaggi on the road che affronta insieme alla moglie... (Modenatoday.it)

Biodiversità - al laghetto di Modena Est un laboratorio interattivo per l'osservazione sul campo - Ripartono gli eventi dedicati alla riqualificazione del Parco Laghetto Modena Est: domenica 6 ottobre, a partire dalle 10, nei pressi dell'area giochi del Parco Laghetto Modena est appuntamento con "Cittadini custodi della Biodiversità", un laboratorio interattivo dedicato all'osservazione sul... (Modenatoday.it)

Il Modena ritrova i gol e la vittoria. Cala il tris e per lo Stabia non c’è scampo - Il Modena prende le misure col passare dei minuti, arginando i buchi lasciati sulla sinistra a Rocchetti da Palumbo e qualche piccola prateria in mezzo al campo. . ) penetera in area al 25’ su ottima rifinitura di Abiuso e guadagna il penalty che sblocca il match: Palumbo non sbaglia. I più raffinati direbbero che, ancora, bisognerebbe migliorare (e non avrebbe tutti i torti) ma ora va più che ... (Ilrestodelcarlino.it)