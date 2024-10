Migranti nei centri in Albania: il tribunale non ha convalidato, arriveranno in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) centri di rimpatrio Migranti in Albania, c’è una notizia sul versante giudiziario che cambia le carte in tavola della manovra del governo: la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all’interno del centro di Gjader. Il provvedimento era stato adottato per i dodici cittadini stranieri dalla questura di Roma Migranti nei centri in Albania: il tribunale non ha convalidato, arriveranno in Italia L'Identità. Lidentita.it - Migranti nei centri in Albania: il tribunale non ha convalidato, arriveranno in Italia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di rimpatrioin, c’è una notizia sul versante giudiziario che cambia le carte in tavola della manovra del governo: la sezione immigrazione deldi Roma non hail trattenimento deiall’interno del centro di Gjader. Il provvedimento era stato adottato per i dodici cittadini stranieri dalla questura di Romaneiin: ilnon hainL'Identità.

