Maternità surrogata Greco S I d R | Prioritario mettere al centro dignità donna e nascituro

Maternità surrogata come reato universale: riflessioni etiche e prospettive scientifiche secondo la Società Italiana della Riproduzione "Con l'approvazione del disegno di legge che rende la Maternità surrogata reato universale, la Gestazione per altri (Gpa) sarà punibile anche se un cittadino italiano vi ricorrerà in uno Stato in cui la pratica dell'utero in affitto è legale. È una materia che richiede riflessioni profonde e bilanciate. La Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.) ha sempre promosso un approccio etico e responsabile alla riproduzione assistita, incentrato sulla tutela della dignità della donna, della coppia e del nascituro. Occorre considerare le implicazioni umane, sociali e scientifiche, ma anche investire di più nella ricerca per sviluppare politiche che non solo prevengano abusi, ma che offrano possibilità concrete a chi vuole formare una famiglia.

