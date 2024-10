Maltempo su Napoli e provincia, scuole chiuse domani in alcuni comuni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Strade allagate e tombini saltati tra Napoli e provincia dopo il Maltempo che si è abbattuto nella giornata di oggi. I sindaci dell’area flegrea e dell’area Nord di Napoli corrono ai ripari e, alla luce dell’allerta meteo di criticità arancione prevista per domani, ordinano la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado per l’intera giornata. L'articolo Maltempo su Napoli e provincia, scuole chiuse domani in alcuni comuni Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Maltempo su Napoli e provincia, scuole chiuse domani in alcuni comuni Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Strade allagate e tombini saltati tradopo ilche si è abbattuto nella giornata di oggi. I sindaci dell’area flegrea e dell’area Nord dicorrono ai ripari e, alla luce dell’allerta meteo di criticità arancione prevista per, ordinano la chiusura delleper ogni ordine e grado per l’intera giornata. L'articolosuinTeleclubitalia.

Maltempo Napoli - albero crolla su un passante a via Manzoni : portato all’ospedale Fatebenefratelli - Uomo colpito dal crollo di un albero in via Manzoni a Posillipo. Portato all'ospedale Fatebenefratelli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo a Napoli e provincia - il prefetto riunisce il Ccs - Al momento sono in corso le verifiche tecniche di agibilità per consentire il rientro a casa degli sfollati. A Torre del Greco, il crollo di un edificio disabitato su Piazzale Fontana ha coinvolto alcune auto in sosta, senza passeggeri all’interno, ed è stato effettuato lo sgombero precauzionale di una palazzina attigua, abitata da 8 nuclei familiari per un totale di 21 persone, con l’intervento ... (Anteprima24.it)

Emergenza maltempo a Napoli : il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi - Le operazioni di rimozione dei detriti e di chiusura temporanea delle strade coinvolte sono state prontamente gestite dai Vigili del Fuoco e dai comuni interessati, dimostrando una buona coordinazione nelle operazioni di risposta all’emergenza. Le verifiche tecniche di agibilità sono in corso per garantire che gli sfollati possano rientrare rapidamente alle loro abitazioni. (Gaeta.it)