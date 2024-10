Maltempo in arrivo: piogge torrenziali e temporali colpiranno l'Italia nel weekend (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma - Instabilità diffusa e forti precipitazioni in arrivo al Sud, con nubifragi su Calabria e Sicilia. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Venerdì 18 ottobre 2024, un’ondata di Maltempo interesserà gran parte dell’Italia, portando piogge e temporali diffusi. Nel fine settimana, la situazione peggiorerà soprattutto nelle regioni meridionali, dove si prevedono fenomeni temporaleschi intensi. Calabria e Sicilia saranno le più colpite, con un rischio concreto di nubifragi. Previsioni per venerdì 18 ottobre 2024: Nord Italia: Giornata caratterizzata da instabilità diffusa, con piogge e temporali intensi, in particolare a nord del Po. Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni si attenueranno. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 17 e 20 gradi. Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: piogge torrenziali e temporali colpiranno l'Italia nel weekend Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma - Instabilità diffusa e forti precipitazioni inal Sud, con nubifragi su Calabria e Sicilia. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Venerdì 18 ottobre 2024, un’ondata diinteresserà gran parte dell’, portandodiffusi. Nel fine settimana, la situazione peggiorerà soprattutto nelle regioni meridionali, dove si prevedono fenomeni temporaleschi intensi. Calabria e Sicilia saranno le più colpite, con un rischio concreto di nubifragi. Previsioni per venerdì 18 ottobre 2024: Nord: Giornata caratterizzata da instabilità diffusa, conintensi, in particolare a nord del Po. Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni si attenueranno. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 17 e 20 gradi.

