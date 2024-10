Maltempo a Vicenza: fiumi in aumento, allerta e misure precauzionali in atto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata di Maltempo che ha colpito Vicenza ha sollevato il livello di attenzione in città, con fiumi alle porte del centro storico che continuano a innalzarsi a causa delle piogge abbondanti. I cittadini sono in allerta mentre le autorità attuano misure di sicurezza per fronteggiare situazioni di emergenza e prevenire eventuali danni. situazione attuale dei fiumi Nella città vicentina, il Bacchiglione ha superato il livello di guardia di 4.50 metri a Ponte degli Angeli, destando preoccupazione tra gli residenti e le autorità locali. Si prevede che l’apice della piena superi i 5 metri nel pomeriggio, in base alle previsioni meteorologiche che indicano ulteriori precipitazioni, soprattutto nelle aree montuose e pedemontane. Gaeta.it - Maltempo a Vicenza: fiumi in aumento, allerta e misure precauzionali in atto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata diche ha colpitoha sollevato il livello di attenzione in città, conalle porte del centro storico che continuano a innalzarsi a causa delle piogge abbondanti. I cittadini sono inmentre le autorità attuanodi sicurezza per fronteggiare situazioni di emergenza e prevenire eventuali danni. situazione attuale deiNella città vicentina, il Bacchiglione ha superato il livello di guardia di 4.50 metri a Ponte degli Angeli, destando preoccupazione tra gli residenti e le autorità locali. Si prevede che l’apice della piena superi i 5 metri nel pomeriggio, in base alle previsioni meteorologiche che indicano ulteriori precipitazioni, soprattutto nelle aree montuose e pedemontane.

