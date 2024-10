Thesocialpost.it - Maltempo a Firenze, una macchina con uomo a bordo trascinata via dall’acqua: “Aiuto lo sta portando via!”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ala bomba d’acqua che ha colpito la Toscana ha provocato grossi disagi e gravi danni. Le strade sono diventate fiumi d’acqua impetuosa e in un video, girato da una residente, si vede una persona chiusa nella sua auto che si trova nel bel mezzo di un fiume creatosi per strada. Disperate le parole della donna. “Lo sta trascinando via! È chiuso dentro, poverino!”.non è la sola città toscana che in queste ore viene flagellata dal. https://.repubblica.it/cronaca/2024/10/18/video/lacquatrascinaviaunautoconunapersonaa-423562934 L'articolo, unaconvia: “lo stavia!” proviene da The Social Post.