LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: piove da due ore a Phillip Island. Possibile stravolgimento del programma

3:23 Non appena ricomincia a piovere si forma un velo d'acqua in curva-1 che l'asfalto nuovo fatica a drenare. Questo è il problema principale. 3:19 Come volevasi dimostrare: sessione rimandata, di nuovo. Bad news A further delay as the rain has kicked on again #AustralianGP pic.twitter.com/g0HfBp3btN — MotoGP (@MotoGP) October 18, 2024 3:18 piove fortissimo, esattamente come prima. Non ci sono i presupposti. Non è fattibile rientrare in pista tra sette minuti così come comunicato. 3:16 Anche Espargarò parla con un Commissario di gara, probabilmente per capire le motivazioni della scelta. Intanto la pioggia aumenta d'intensità. Torna la safety car in pista. 3:15 Per molti non ha senso correre adesso. Anche l'espressione di Pecco Bagnaia non era tra le più entuasiaste. Intanto continua a piovere 3:13 Attenzione, c'è un aggiornamento.

