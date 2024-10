L’intelligenza artificiale: una riflessione sul suo potenziale e sui suoi rischi (Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo a una velocità impressionante, trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con la realtà che ci circonda. Ogni giorno vediamo come questa tecnologia venga applicata in nuovi contesti: dalla medicina, dove consente diagnosi rapide e precise, ai trasporti, che diventano sempre più efficienti e sicuri grazie all’automazione, fino al nostro lavoro quotidiano, che viene facilitato dalla possibilità di delegare all’IA compiti ripetitivi e noiosi. È chiaro che l’IA ci sta liberando da molti pesi, offrendoci l’opportunità di concentrarci su attività più creative e stimolanti. Tuttavia, mentre guardiamo a questo progresso con entusiasmo, non possiamo ignorare le ombre che si allungano dietro di esso. Ci sono sfide importanti che devono essere affrontate. Lortica.it - L’intelligenza artificiale: una riflessione sul suo potenziale e sui suoi rischi Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “sta cambiando il mondo a una velocità impressionante, trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con la realtà che ci circonda. Ogni giorno vediamo come questa tecnologia venga applicata in nuovi contesti: dalla medicina, dove consente diagnosi rapide e precise, ai trasporti, che diventano sempre più efficienti e sicuri grazie all’automazione, fino al nostro lavoro quotidiano, che viene facilitato dalla possibilità di delegare all’IA compiti ripetitivi e noiosi. È chiaro che l’IA ci sta liberando da molti pesi, offrendoci l’opportunità di concentrarci su attività più creative e stimolanti. Tuttavia, mentre guardiamo a questo progresso con entusiasmo, non possiamo ignorare le ombre che si allungano dietro di esso. Ci sono sfide importanti che devono essere affrontate.

