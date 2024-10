Gaeta.it - Leasys lancia e-Store: una nuova era per il noleggio veicoli online in Europa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mercato della mobilità sta subendo una radicale trasformazione nel segno della digitalizzazione e sostenibilità., la joint venture di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha dato il via alla sua ultima iniziativa, la piattaforma e-commercee-. Questaofferta non solo arricchisce il panorama del, ma rappresenta anche un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione digitale intrapreso a livello europeo, che ha preso avvio nel marzo scorso con il debutto della piattaforma in Olanda. un marketplace per la mobilità sostenibilee-è concepito per promuovere principalmentea basse emissioni, rispondendo così agli obiettivi di sostenibilità prefissati dall'azienda.