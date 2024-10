La sovranità digitale in Europa: la posizione di Bruno Frattasi al ComoLake 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto attuale, la sovranità digitale ha assunto un’importanza cruciale per i paesi europei, influenzando la sicurezza e l’autorevolezza del continente. Durante l’evento ComoLake 2024, che si sta svolgendo a Cernobbio, Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha evidenziato come la salvaguardia della sovranità digitale nazionale non debba essere sottovalutata. Interrogato sull’argomento, Frattasi ha ribadito l’importanza di un approccio integrato che unisca le specificità di ciascun paese a una strategia collettiva europea. La sovranità digitale europea e nazionale nella visione di Frattasi La sovranità digitale europea è un concetto in continua evoluzione, eccellente per affrontare le sfide moderne in ambito cybersicurezza. Gaeta.it - La sovranità digitale in Europa: la posizione di Bruno Frattasi al ComoLake 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto attuale, laha assunto un’importanza cruciale per i paesi europei, influenzando la sicurezza e l’autorevolezza del continente. Durante l’evento, che si sta svolgendo a Cernobbio,, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha evidenziato come la salvaguardia dellanazionale non debba essere sottovalutata. Interrogato sull’argomento,ha ribadito l’importanza di un approccio integrato che unisca le specificità di ciascun paese a una strategia collettiva europea. Laeuropea e nazionale nella visione diLaeuropea è un concetto in continua evoluzione, eccellente per affrontare le sfide moderne in ambito cybersicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Snowden a Durov : sovranità digitale addio - anche in questo l’Europa dipende dagli Usa - Edward Snowden ce lo aveva dimostrato, Pavel Durov l'ha confermato: nel digitale l'Europa dipende dalle politiche Usa. The post Da Snowden a Durov: sovranità digitale addio, anche in questo l’Europa dipende dagli Usa appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Le nuove leggi cinesi sull’IA e l’ideale della sovranità tecnologico-digitale - Le norme, che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2025, sono il frutto di anni di discussioni. Non mancano preoccupazioni circa un’ulteriore stretta dei controlli sull’utilizzo della Rete. Una proposta per ora più di principio che di sostanza, ma che rispecchia bene l’ambizione di diventare capofila del cosiddetto Sud globale anche sul fronte della gestione delle nuove tecnologie. (Lettera43.it)

L’assenza del governo all’inaugurazione di Aruba. Alla faccia della “sovranità digitale” - Ma mercoledì 2 ottobre, all’inaugurazione del grande Hyper Cloud data center di Aruba a Roma, quello stesso governo era completamente assente. LEGGI ANCHE > Key4Biz – di quest’ultimo dicastero, Federico Eichberg, che ha presenziato a un’inaugurazione fondamentale e strategica e che porterà dei grandi benefici “digitali” al Centro Sud. (Giornalettismo.com)