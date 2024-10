La Corea del Nord nel conflitto ucraino: soldati nordcoreani pronti a combattere per Mosca (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inasprirsi del conflitto tra Russia e Ucraina ha portato a rivelazioni sorprendenti riguardo al coinvolgimento della Corea del Nord. Ultime notizie indicano che migliaia di soldati NordCoreani siano stati inviati in Russia, dove vengono preparati per combattere al fianco delle forze russe. La situazione, che si evolve di giorno in giorno, suscita preoccupazione tra le nazioni della regione e gli osservatori internazionali, creando nuovi scenari geopolitici nei rapporti tra Mosca, Pyongyang e Kiev. soldati NordCoreani in Russia: il video incriminato Un video recentemente pubblicato sui social media ha rivelato l’arrivo di soldati NordCoreani in un campo di addestramento russo. Gaeta.it - La Corea del Nord nel conflitto ucraino: soldati nordcoreani pronti a combattere per Mosca Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inasprirsi deltra Russia e Ucraina ha portato a rivelazioni sorprendenti riguardo al coinvolgimento delladel. Ultime notizie indicano che migliaia dini siano stati inviati in Russia, dove vengono preparati peral fianco delle forze russe. La situazione, che si evolve di giorno in giorno, suscita preoccupazione tra le nazioni della regione e gli osservatori internazionali, creando nuovi scenari geopolitici nei rapporti tra, Pyongyang e Kiev.ni in Russia: il video incriminato Un video recentemente pubblicato sui social media ha rivelato l’arrivo dini in un campo di addestramento russo.

