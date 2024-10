Juve-Lazio, probabili formazioni: Douglas Luiz e Guendouzi titolari? Orario e tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torino, 18 ottobre 2024 – Il big match del sabato sera vede contrapposte Juventus e Lazio, entrambe a 13 punti in classifica, tre lunghezze dietro il Napoli capolista. La Vecchia Signora, dopo tre pareggi di fila all’Allianz Stadium, cerca una svolta davanti ai propri tifosi. Dall’altro lato, i biancocelesti arrivano in grande forma, con quattro vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. Le due formazioni in questione sono quelle che in campionato hanno concesso meno conclusioni agli avversari: 49 i piemontesi e 69 i romani. Tuttavia, gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a subire ben 10 gol in meno di quelli di Marco Baroni: la Lazio hanno subito la maggior parte delle reti nei primi 15 minuti di gioco, ma ha anche guadagnato sette punti da situazione di svantaggio, più di chiunque altro in questa stagione. Sport.quotidiano.net - Juve-Lazio, probabili formazioni: Douglas Luiz e Guendouzi titolari? Orario e tv Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torino, 18 ottobre 2024 – Il big match del sabato sera vede contrappostentus e, entrambe a 13 punti in classifica, tre lunghezze dietro il Napoli capolista. La Vecchia Signora, dopo tre pareggi di fila all’Allianz Stadium, cerca una svolta davanti ai propri tifosi. Dall’altro lato, i biancocelesti arrivano in grande forma, con quattro vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. Le duein questione sono quelle che in campionato hanno concesso meno conclusioni agli avversari: 49 i piemontesi e 69 i romani. Tuttavia, gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a subire ben 10 gol in meno di quelli di Marco Baroni: lahanno subito la maggior parte delle reti nei primi 15 minuti di gioco, ma ha anche guadagnato sette punti da situazione di svantaggio, più di chiunque altro in questa stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Motta : “Con la Lazio servirà la prestazione. Douglas Luiz ha reagito” - (Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. 45, un big match che dirà tanto a Thiago Motta sullo stato della squadra e sulle sue reali ambizioni: "Voglio vedere la prestazione perché la prestazione ti porta ad avere risultato, ovviamente non solo per estetica. I bianconeri affronteranno domani, sabato 19 ottobre, la Lazio alle 20. (Periodicodaily.com)

Juventus e Lazio si sfidano in un attesissimo big match : le dichiarazioni dei tecnici e le formazioni - Allenatore: Baroni. Motta ha messo in evidenza come la preparazione pre-partita e l’atteggiamento della squadra possano fare la differenza e ha invitato i suoi giocatori a mostrare umiltà e generosità in campo per migliorare le possibilità di vincere. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Juve - Motta : “Lazio grande avversario. Koopmeiners non ci sarà” - Si apre poi una possibilità per Douglas Luiz, che può giocare trequarti in assenza di Koop. Motta: “Voglio vedere la prestazione” La prima cosa che chiede un allenatore è la prestazione. Insomma, non è da escludere qualche sperimentazione in stile Bologna dove a volte si sono visti Sansone, Ferguson e anche Fabbian a occupare lo spazio di prima punta. (Sport.quotidiano.net)