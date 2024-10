Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Nessuna pressione”. Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell’Inchiesta ‘Doppia Curva’, che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell’Inchiesta coordinata dai pm della Dda Sara Ombra e Paolo Storari, da Marco Ferdico, tra i 19 arrestati. Calhanoglu ha ammesso di aver conosciuto alcuni vertici della Curva nerazzurra, da cui aveva ricevuto solidarietà nell’occasione del terremoto in Turchia, e di aver avuto rapporti sporadici “solo a titolo personale”, sebbene “la società ci aveva detto di non avere contatti con gli ultrà”. .com - Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Nessuna pressione”. Il calciatore nerazzurro Hakanè stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone nell’‘Doppia’, che ha permesso di azzerare i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell’coordinata dai pm della Dda Sara Ombra e Paolo Storari, da Marco Ferdico, tra i 19 arrestati.ha ammesso di aver conosciuto alcuni vertici dellanerazzurra, da cui aveva ricevuto solidarietà nell’occasione del terremoto in Turchia, e di aver avuto rapporti sporadici “solo a titolo personale”, sebbene “la società ci aveva detto di non avere contatti con gli”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu dall’inchiesta al campo : le rotazioni in vista per l’Inter - Il centrocampista turco può ora tornare a pensare soltanto al campo, mentre Simone Inzaghi valuta le rotazioni in vista dei prossimi impegni. Le parole del centrocampiste sono chiare, legate agli incontri con i due capi ultrà Bellocco e Ferdico. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... (Inter-news.it)

Inchiesta ultrà - Calhanoglu : “Mai pressioni dalla Curva - l’Inter ci vietò ogni contatto” - (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come… L'articolo Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Inchiesta ultrà - Calhanoglu : “Mai pressioni dalla Curva - l’Inter ci vietò ogni contatto” - Il nome del giocatore turco viene tirato in ballo, si legge nelle carte dell'inchiesta coordinata dai pm […] The post Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – "Nessuna pressione". . Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come testimone ... (Lidentita.it)