Inchiesta Sogei trovati 100mila euro in contanti in casa di Iorio la difesa | Consulenze I pm chiedono il carcere

L'ipotesi degli inquirenti è che Paolino Iorio, ormai direttore generale di Sogei, avesse incassato "tangenti per oltre 100mila euro". Al manager, ai domiciliari nell'ambito dell'Inchiesta di Roma per corruzione e turbativa d'asta, dopo aver ricevuto sotto gli occhi dei finanzieri una tangente di 15mila euro, sono stati trovati proprio 100mila sequestrati dalla Guardia di Finanza nella sua abitazione. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dalla stesso indagato arrestato in flagranza. La Procura di Roma chiede il carcere per Iorio e gli contesta anche di avere cancellato i video degli ultimi 15 giorni delle telecamere di sicurezza presenti in casa e per questo hanno sollecitato al gip non più i domiciliari ma appunto il carcere per il manager.

