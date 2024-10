Incendio distrugge due auto della polizia locale a Margherita di Savoia: indagini in corso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, un incidente devastante ha colpito la polizia locale di Margherita di Savoia, nel nord Barese, quando due veicoli di servizio sono andati in fiamme. L’episodio è avvenuto in prossimità del Palazzo di città , suscitando preoccupazione e interesse nella comunità locale. Attualmente, le cause del rogo rimangono indistinte, mentre le forze dell’ordine e i carabinieri stanno già conducendo un’indagine approfondita per fare chiarezza sull’accaduto. L’Incendio e la distruzione dei mezzi Il drammatico Incendio ha avuto origine da una Fiat Tipo priva di insegne, ma chiaramente riconducibile alla polizia municipale. Secondo quanto riportato, la Fiat Tipo ha subito un’esplosione manifestando segni evidenti di Incendio, il che ha causato un rapido propagarsi delle fiamme alla vicina auto, una Panda, anch’essa in dotazione ai vigili urbani. Gaeta.it - Incendio distrugge due auto della polizia locale a Margherita di Savoia: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, un incidente devastante ha colpito ladidi, nel nord Barese, quando due veicoli di servizio sono andati in fiamme. L’episodio è avvenuto in prossimità del Palazzo di città , suscitando preoccupazione e interesse nella comunitÃ. Attualmente, le cause del rogo rimangono indistinte, mentre le forze dell’ordine e i carabinieri stanno già conducendo un’indagine approfondita per fare chiarezza sull’accaduto. L’e la distruzione dei mezzi Il drammaticoha avuto origine da una Fiat Tipo priva di insegne, ma chiaramente riconducibile allamunicipale. Secondo quanto riportato, la Fiat Tipo ha subito un’esplosione manifestando segni evidenti di, il che ha causato un rapido propagarsi delle fiamme alla vicina, una Panda, anch’essa in dotazione ai vigili urbani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fd’I rilancia ’Nonno vigile’ : "Impiegare la polizia locale contro spaccio e furti" - Negrini si aspetta che lunedì "l’assessora Alessandra Camporota, ex prefetto, spinga per l’approvazione della mozione, e ci auguriamo che l’intero Consiglio ci segua". . Persone ‘reclutate’ tra i cittadini che si mettono al servizio della comunità , all’interno di un percorso di ‘cittadinanza attiva’ che già esiste nel Comune e che valorizza la voglia di rendersi utili alla collettività di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Quattro nuovi defibrillatori alla polizia locale - Veronica Todaro . Questi ultimi sono stati ottenuti grazie alla generosità dei commercianti e degli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale. Da qualche giorno Varedo ha due novità in tema di sicurezza: una nuova auto della polizia locale dotata di tutti i più moderni dispositivi di sicurezza e 4 nuovi apparecchi Dae, i defibrillatori automatici ... (Ilgiorno.it)

A Trescore tatuaggi vietati per entrare in Polizia Locale : il bando fa discutere - A questo, Novali aggiunge il tema della carenza di personale: “Dovuta, a volte, alla bassa partecipazione ai concorsi negli enti locali, normalmente banditi per sopperire a cessazioni per pensionamento o volontarie. Oggi non è più così. Numericamente parlando – si legge – la quasi totalità dei Concorsi Polizia Locale non prevede alcun riferimento ai segni sulla pelle”. (Bergamonews.it)