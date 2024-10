Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e l’Empoli visti da Alessandro Birindelli

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore delPrimavera, ex calciatore della Juventus. “? Credo che il dna Juventus per chi ha vissuto quegli anni importanti, sia dentro di lui. Sia Lippi che Trapattoni per lui sono stati maestri importanti, allenatori focosi e che hanno vinto tantissimo. Gli è rimasto questo fuoco dentro che sta portando sul campo, sia sul piano caratteriale che su quello tattico. Nessuno può discutere il lavoro di Antonioperché i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Non solo“Empoli? Sono cresciuto qui calcisticamente, per me è una famiglia che mi ha cresciuto come ragazzo e come uomo.