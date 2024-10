Gaeta.it - Il ministero del Lavoro e Inps vincono il ComoLake Awards 2024 grazie all’innovativo Siisl

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildele delle Politiche Sociali, in sinergia con, ha ricevuto il prestigioso. Questo riconoscimento viene attribuito a soggetti che si distinguono nell’ambito della trasformazione digitale, in particolare per l’implementazione di servizi e progressi tecnologici in risposta alle esigenze del mercato attuale. L’evento, che riflette l’importanza della digitalizzazione nel mondo del, ha visto il governo presentare il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa . Il sistema: un’innovazione per il mercato delIl Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa è un progetto ambizioso che funge da market place digitale nazionale.