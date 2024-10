Ilnapolista.it - Hürzeler il post De Zerbi al Brighton: «Ero convinto di dover vincere solo col bel gioco. Poi ho capito»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Fabian, l’allenatore trentunenne delche ha presto ilo di De, si è raccontato in una lunga intervista al Telegraph. Il giornale inglese racconta che “la carriera da allenatore diè iniziata nelle serie inferiori del calcio tedesco, in un club amatoriale di quinta categoria. Non era un ruolo a tempo pieno e non era certo ben retribuito. Aveva bisogno di fare altri lavori, oltre a quello di allenatore, e lo trovò presso un mercante d’arte di Monaco”. Ma l’arte non era la sua passione: «Sono stato licenziato», dice ridendo. «La proprietaria era molto gentile, ma un giorno si è resa conto che stavo guardando il calcio, invece di lavorare davvero, perché non vendevamo quadri. Sono sincero: in quel periodo ho guardato molte partite di calcio». Per lui è stata comunque un’esperienza formativa: «Ma è stato anche un bel periodo per me.