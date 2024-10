Grande Fratello, Shaila fa delle confessioni h0t sulle doti di Javier: “Sono uscita matta, non ne hai idea” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Shaila Gatta si è lasciata andare ad alcune confessioni h0t sulle doti di Javier Martinez. L’ex Velina di Striscia la Notizia, sin dai primissimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello, ha subito instaurato un rapporto molto stretto con Lorenzo Spolverato. Poco dopo però la sua attenzione è ben presto stata catturata dal bell’argentino. Dopo giorni di riflessioni, Shaila adesso sembra avere le idee molto chiare: il suo cuore e la sua testa Sono tutti rivolti solo a Javier! Ieri, dopo il confronto intimo e sincero avuto con Lorenzo, la ragazza ha aperto a lui il suo cuore ammettendo la sua delusione in seguito alla nomination dell’ultima puntata. E così è scoppiata a piangere. Nonostante il suo affetto, mai nascosto, verso il giovane milanese, Shaila però ha ribadito ancora una volta di essere interessata solamente a Javier. Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila fa delle confessioni h0t sulle doti di Javier: “Sono uscita matta, non ne hai idea” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Gatta si è lasciata andare ad alcuneh0tdiMartinez. L’ex Velina di Striscia la Notizia, sin dai primissimi giorni all’interno della Casa del, ha subito instaurato un rapporto molto stretto con Lorenzo Spolverato. Poco dopo però la sua attenzione è ben presto stata catturata dal bell’argentino. Dopo giorni di riflessioni,adesso sembra avere le idee molto chiare: il suo cuore e la sua testatutti rivolti solo a! Ieri, dopo il confronto intimo e sincero avuto con Lorenzo, la ragazza ha aperto a lui il suo cuore ammettendo la sua delusione in seguito alla nomination dell’ultima puntata. E così è scoppiata a piangere. Nonostante il suo affetto, mai nascosto, verso il giovane milanese,però ha ribadito ancora una volta di essere interessata solamente a

