Formazione, accordo tra Stoà e SAA – School of management: a Ercolano parte il Master in Corporate Finance (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un programma di Formazione avanzato capace di fornire le competenze necessarie a prendere decisioni strategiche nelle aree finanziarie di aziende e istituzioni. Dalla partnership tra Stoà, l’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa di Ercolano (Napoli) diretto da Enrico Cardillo, e SAA – School of management di Torino, nasce il nuovo Master Executive in Corporate Finance. Una formula competitiva con i migliori Master attualmente disponibili a livello nazionale articolata in 15 weekend alternati che partirà venerdì 8 novembre per concludersi sabato 26 luglio (con test finale previsto per giovedì 31 luglio), presso la sede di Stoà a Villa Campolieto. Ogni giornata formativa sarà strutturata in 4 sessioni da 2 ore ciascuna, dalle 08.45 alle 18.45 circa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un programma diavanzato capace di fornire le competenze necessarie a prendere decisioni strategiche nelle aree finanziarie di aziende e istituzioni. Dalla partnership tra, l’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa di(Napoli) diretto da Enrico Cardillo, e SAA –ofdi Torino, nasce il nuovoExecutive in. Una formula competitiva con i miglioriattualmente disponibili a livello nazionale articolata in 15 weekend alternati che partirà venerdì 8 novembre per concludersi sabato 26 luglio (con test finale previsto per giovedì 31 luglio), presso la sede dia Villa Campolieto. Ogni giornata formativa sarà strutturata in 4 sessioni da 2 ore ciascuna, dalle 08.45 alle 18.45 circa.

