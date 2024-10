Fiamme Gialle: i canottieri di Sabaudia incontrano il Console Generale, in attesa dell’Head of the Charles (Di venerdì 18 ottobre 2024) Boston, 18 ottobre 2024 – In attesa dell’inizio della Head of the Charles Regatta, nel pomeriggio di ieri 17 ottobre, la delegazione Fiamme Gialle è stata ricevuta presso il Consolato Generale d’Italia a Boston dal Console Generale Arnaldo Minuti e dal suo staff. Al diciassettesimo piano del Federal Reserve Bank Building, il terzo palazzo più alto della città, il Console Generale si è detto felice e onorato dell’incontro che ha permesso, a lui e ai rappresentati del Comites presenti tra cui il Presidente Alberto Mustone, di fare la conoscenza dei canottieri delle Fiamme Gialle vera eccellenza italiana nel mondo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Boston, 18 ottobre 2024 – Indell’inizio della Head of theRegatta, nel pomeriggio di ieri 17 ottobre, la delegazioneè stata ricevuta presso il Consolatod’Italia a Boston dalArnaldo Minuti e dal suo staff. Al diciassettesimo piano del Federal Reserve Bank Building, il terzo palazzo più alto della città, ilsi è detto felice e onorato dell’incontro che ha permesso, a lui e ai rappresentati del Comites presenti tra cui il Presidente Alberto Mustone, di fare la conoscenza deidellevera eccellenza italiana nel mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiamme Gialle alla Barcolana ‘24. Generale Antonio Appella : “Orgogliosi di partecipare con un equipaggio di altissimo livello” - Per il Generale di Brigata Antonio Appella, Comandante del Centro Sportivo “Fiamme Gial . La Guardia di Finanza con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle partecipa alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l'ultimo evento sportivo previsto per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. (Ilgiornaleditalia.it)

Pontida in fiamme per Vannacci - beffata la sinistra : sul palco Salvini canta “Generale” di De Gregori (video) - Il comizio finale del leader leghista “Noi non molliamo, noi non molliamo”. “Solo forti e uniti si vince, da nord e sud, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Il generale ha poi cantato insieme a Matteo Salvini nel tripudio dei fans, che oggi hanno abbracciato il leader che ha chiuso la festa con il suo intervento sul palco. (Secoloditalia.it)