Femminicidio Alessandria: convalidato l'arresto di Salamone (Di venerdì 18 ottobre 2024) convalidato dopo un lunghissimo interrogatorio l'arresto in carcere per Giovanni Salamone, l'uomo di 61 anni accusato di aver ucciso a coltellate la moglie Patrizia Russo all'alba di mercoledi' a Solero, nell'alessandrino, nella casa dove vivevano da circa un anno. Il reato contestato è quella di omicidio volontario. Salamone ha risposto a tutte le domande del gip Stefano Tacchino che lo ha sentito alla presenza del pm Andrea Trucano. L'uomo era assistito dai suoi legali Gianfranco Foglino ed Elisabetta Angeleri. Tg24.sky.it - Femminicidio Alessandria: convalidato l'arresto di Salamone Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dopo un lunghissimo interrogatorio l'in carcere per Giovanni, l'uomo di 61 anni accusato di aver ucciso a coltellate la moglie Patrizia Russo all'alba di mercoledi' a Solero, nell'alessandrino, nella casa dove vivevano da circa un anno. Il reato contestato è quella di omicidio volontario.Âha risposto a tutte le domande del gip Stefano Tacchino che lo ha sentito alla presenza del pm Andrea Trucano. L'uomo era assistito dai suoi legali Gianfranco Foglino ed Elisabetta Angeleri.Â

